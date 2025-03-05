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Колокольцев заявил, что в 2024 году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник

Министр Колокольцев: за год из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный сотрудник. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МВД, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч. Колокольцев также отметил, что в 2024 году он освободил от должностей начальников отделов, которые не предоставляли сотрудникам отпуска в течение года.

В феврале начальник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин заявил, что в городе наблюдается острая нехватка участковых — дефицит кадров достиг 45%. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Центральном (71%) и в Адмиралтейском районах (56%).

В прошлом году Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование». Он подчеркнул, что Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Ранее Путин высказался о работе сотрудников МВД в приграничных районах.

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