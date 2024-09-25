Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД объяснил, почему у участковых в регионах низкие зарплаты

Колокольцев: причиной низких зарплат участковых является недофинансирование МВД

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Зарплаты участковых уполномоченных полиции в регионах не растут из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев, пишет РБК.

По его словам, министерство финансов РФ выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

«Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на «северах», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование».

В середине мая Колокольцев говорил, что проблема нехватки личного состава в МВД за последнее время усугубилась. На данный момент дефицит составляет 152 тыс. человек. Это количество является усредненным показателем по всем регионам страны, отметил Колокольцев. По его словам, сейчас в российской столице некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Ранее Матвиенко предложила увеличить зарплату участковым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами