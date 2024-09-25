Глава МВД объяснил, почему у участковых в регионах низкие зарплаты

Зарплаты участковых уполномоченных полиции в регионах не растут из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев, пишет РБК.

По его словам, министерство финансов РФ выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

«Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на «северах», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование».

В середине мая Колокольцев говорил, что проблема нехватки личного состава в МВД за последнее время усугубилась. На данный момент дефицит составляет 152 тыс. человек. Это количество является усредненным показателем по всем регионам страны, отметил Колокольцев. По его словам, сейчас в российской столице некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Ранее Матвиенко предложила увеличить зарплату участковым.