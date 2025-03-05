Путин высказался о работе сотрудников МВД в приграничных районах

Президент России Владимир Путин отметил работу сотрудников МВД в приграничных районах и в новых регионах страны. Слова главы российского государства приводит РИА Новости.

«Особо отмечу тех, кто несет службу на Донбассе, в Новороссии, в Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально», — заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Кроме того, президент призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям и закреплять положительные тенденции, которых уже удалось добиться. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни и имущества людей.

До этого в МВД РФ выпустили памятку для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей. В числе прочего в ней содержится просьба не пользоваться камерами видеонаблюдения без острой необходимости. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины используют записи с камер для сбора информации и дальнейших атак.

Также жителей приграничных районов России просят с осторожностью пользоваться сервисами онлайн-знакомств, поскольку украинцы также мониторят информацию там.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.