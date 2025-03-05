Планируемый визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в США обречен на провал. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев, его цитирует издание »Взгляд».

Эксперт указал, что Белый дом не воспринимает указанных личностей как полноценных политиков, поэтому президент США Дональд Трамп их «даже не пустит на порог» с «бумажкой» по урегулированию украинского конфликта, которую разработали Лондон, Париж и Киев.

По словам Трухачева, Зеленский «сильно проштрафился» в глазах Трампа, Макрон не воспринимается как серьезный политик, а рейтинги Стармера «выше плинтуса и не поднимались».

Что касается мирного плана, который разрабатывали Лондон, Париж и Киев, то там перечислены отдельные предложения, в частности, перемирие в небе и на море, указал аналитик. Но, по мнению Трухачева, Вашингтон, скорее всего, не захочет его рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе. Более того, продолжил эксперт, в плане не содержится урегулирование конфликта.

«Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», — заключил Трухачев.

До этого Стармер заявил, что к работе над мирным планом для Украины могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина». О чем еще говорил Стармер — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее СМИ рассказали о намерениях Стармера в отношении России.