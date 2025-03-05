СМИ рассказали о намерениях Стармера в отношении России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен отправить британские войска в Украину с целью активировать пятую статью НАТО. Об этом сообщает National Interest.

По информации издания, основной замысел главы британского правительства заключается в том, что Россия может атаковать британские силы или технику, что позволит оправдать просьбы Лондона о применении коллективной обороны.

«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Стармер осознает, что вооруженные силы Великобритании на Украине столкнутся с трудностями из-за сокращения оборонных бюджетов, поэтому он будет стремиться привлечь США к открытому конфликту с Россией.

Накануне Стармер в палате общин выступил за отправку войск на Украину. Он отметил, что страна готова отправить на Украину самолеты для закрытия неба. Он заявил, что Британия будет «играть ведущую роль» при необходимости вместе с другими.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.