Британия и Франция создадут новый мирный план по Украине. А потом покажут его Штатам

Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. По его словам, к работе над планом могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина». О чем еще говорил Стармер — в материале «Газеты.Ru».

План Стармера и Макрона

В интервью Би-би-си британский премьер заявил, что Франция, Великобритания и, возможно, несколько других стран будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий.

«Затем мы обсудим это с США», — добавил глава британского правительства.

По его словам, Великобритания заинтересована в прекращении конфликта, который «не в национальных интересах» Соединенного Королевства. Вместе с тем Стармер призвал страны Европы продолжить оказывать военную помощь Украине , чтобы «усилить ее переговорные позиции».

«Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении», — заявил Стармер.

По его мнению, для обеспечения мира нужно соблюсти три обязательных условия. Первое — «сильная Украина», которая сможет вести боевые действия, если это потребуется. Второе — «европейский элемент» с гарантиями безопасности. Третий — поддержка со стороны США.

Европа создаст новую коалицию

Запланированный на 2 марта в Лондоне европейский саммит посвятят вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта, объяснил Кир Стармер.

По его словам, участники встречи вместе подумают над тем, как обеспечить «длительный мир» и гарантии безопасности Украины. Стармер уточнил, что в состав так называемой коалиции войдут не все страны НАТО, а лишь пожелавшие заняться решением украинского вопроса. Пока что «дальше других при обсуждении этого вопроса продвинулись Великобритания и Франция» , подчеркнул глава правительства.

В то же время любые «европейские гарантии безопасности Украины» без поддержки со стороны США эффективными не будут, добавил Стармер. Он рассказал, что обсуждал роль Штатов в этой коалиции во время переговоров с президентом Трампом в Белом доме 27 февраля.

Стармер признал, что пока стороны не пришли к единому мнению по этому вопросу, однако похвастал тем, что сумел договориться о продолжения изучения проблемы с американской стороной.

На встречу в Лондоне пригласили лидеров Германии, Дании, Испании и Италии, Канады и Нидерландов, Польши, Норвегии, Румынии и Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Участие в саммите по Украине примут также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также глава МИД Турции Хакан Фидан и Владимир Зеленский.

«Новая реальность» Европы и «задание» Зеленскому

Премьер Британии планирует призвать лидеров европейских государств принять «суровую реальность», а также увеличить расходы на оборону . По данным агентства Bloomberg, Стармер доведет информацию до своих коллег на саммите по Украине в Лондоне 2 марта.

Источники газеты Telegraph добавили, что британский премьер в ходе переговоров с Владимиром Зеленским призвал его вернуться в Вашингтон и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Журналисты уточнили, что после перепалки в Белом доме Стармер звонил Трампу, чтобы «снизить градус», однако из этого ничего не вышло, и в администрации американского лидера отказались продолжать диалог с Зеленским.

Позже он сообщил, что Украина подписала соглашение с Великобританией, в рамках которого получит кредит.

«Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — объяснил Зеленский.

Чуть раньше украинский телеканал ТСН сообщал, что в рамках соглашения Великобритания выделит займ в размере $3,2 млрд.