Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обозвали Зеленского подонком и жуликом за скандал в Белом доме

Экс-советник Трампа Бэннон назвал Зеленского подонком и жуликом
close
Global Look Press via ZUMA Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон осудил украинского лидера Владимира Зеленского за поведение в Белом доме. В интервью Sky News он обозвал политика жуликом и подонком.

«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон.

Экс-советник Трампа считает, что Зеленский спровоцировал скандал с целью получить от США гарантии безопасности, которые в том числе подразумевают отправку на Украину американских солдат. По словам Бэннона, Зеленскому не раз говорили, что этого никогда не произойдет.

Накануне Зеленский попытался извиниться после конфликта с Трампом в Белом доме. Он отметил, что сожалеет о случившемся, и пожелал исправить ситуацию. В частности, президент Украины заявил о готовности сотрудничать с США в вопросе достижения мира.

До этого стала известна реакция президента РФ Владимира Путина на перепалку в Белом доме. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин принял во внимание эту ситуацию. Кроме того, Песков подчеркнул, что этот конфликт еще раз доказал правоту российского лидера, который говорил, что Киев не готов вступать в переговоры.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами