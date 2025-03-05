В США обозвали Зеленского подонком и жуликом за скандал в Белом доме

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон осудил украинского лидера Владимира Зеленского за поведение в Белом доме. В интервью Sky News он обозвал политика жуликом и подонком.

«Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете», — заявил Бэннон.

Экс-советник Трампа считает, что Зеленский спровоцировал скандал с целью получить от США гарантии безопасности, которые в том числе подразумевают отправку на Украину американских солдат. По словам Бэннона, Зеленскому не раз говорили, что этого никогда не произойдет.

Накануне Зеленский попытался извиниться после конфликта с Трампом в Белом доме. Он отметил, что сожалеет о случившемся, и пожелал исправить ситуацию. В частности, президент Украины заявил о готовности сотрудничать с США в вопросе достижения мира.

До этого стала известна реакция президента РФ Владимира Путина на перепалку в Белом доме. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин принял во внимание эту ситуацию. Кроме того, Песков подчеркнул, что этот конфликт еще раз доказал правоту российского лидера, который говорил, что Киев не готов вступать в переговоры.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.