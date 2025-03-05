Трамп побил рекорд Клинтона по самому длинному выступлению перед конгрессом

Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности выступления перед конгрессом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные проекта American Presidency Project.

«Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23:00 [по местному времени], что сделало ее самой длинной из когда-либо произнесенных в ходе выступления перед обеими палатами конгресса... Речь продлилась около 1 часа 39 минут», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Трамп побил прежний рекорд 42-го президента США Билла Клинтона. В 2000 году длительность его обращения к палатам конгресса составила 89 минут.

5 марта Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Он сконцентрировался на внутренней политике, планах по расширению территории США, а конфликт на Украине упомянул только в конце. Он сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с предложением начать переговоры о мире, и отметил готовность к переговорам и со стороны России. Каким было первое обращение Трампа к конгрессу и о чем говорят его заявления — в материале «Газеты.Ru».

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Позднее Путин заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее Пелоси раскритиковала выступление Трампа в конгрессе США.