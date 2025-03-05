Пелоси раскритиковала выступление Трампа в конгрессе США

Член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала выступление американского президента страны Дональда Трампа перед обеими палатами законодательного органа «манифестом неправды». Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Пелоси отметила, что представители Демократической партии продолжат бороться с «нападками Трампа на Америку».

Дональд Трамп 1,5 часа выступал перед конгрессом, пообещал «золотой век» Америки. В своей речи он подчеркнул намерение провести масштабные внутренние реформы: снизить налоги, поддержать производство в США и бороться с инфляцией. Во внешней политике президент затронул вопросы возвращения Панамского канала под контроль США, присоединения Гренландии в качестве 51-го штата, а также переговоры по Украине. Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором выражается готовность к мирным переговорам.

Президента России Владимира Путина Трамп упомянул всего однажды. «Газета.Ru» вела хронику выступления Трампа.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.