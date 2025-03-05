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В России прокомментировали мирную инициативу Зеленского

Старше Эдды: Зеленский «считает нас дураками», продвигая свою мирную инициативу
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Brian Snyder/Reuters

Автор Telegram-канала «Старше Эдды», освещающего спецоперацию на Украине, прокомментировал предложенную президентов Украины Владимиром Зеленским мирную инициативу.

По его словам, перемирие на условиях, предлагаемых Зеленским, ослабляет позицию России и не соответствует ее интересам.

«То есть он реально считает нас дураками», — прокомментировал автор канала предложение Зеленского прекратить бои в воздухе и на воде и обменять пленных по формуле «всех на всех».

В ответ блогер предложил кратно «увеличить удары всем тем, что Зеленский попросил прекратить «ради мира».

До этого Зеленский, говоря о готовности к завершению конфликта на Украине, заявил, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.

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