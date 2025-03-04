Зеленский назвал первый этап к завершению конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о готовности к завершению конфликта на Украине, заявил, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Речь идет в том числе о запрете на использование БПЛА дальнего действия, ударов по энергетической и другой инфраструктуре, а также перемирии на море. Украина готова пойти на эти условия, если Россия сделает тоже самое, указал Зеленский.

«Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США над согласованием окончательного соглашения», — написал украинский лидер.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Вэнс назвал лучшую гарантию для Украины от повторного «вторжения Путина».