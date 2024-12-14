Вучич договорился с Фицо о поездке на парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем намерении вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года. Данная информация была озвучена им в эфире телеканала TV Informer.

«Девятого мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — отметил Вучич.

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого Роберт Фицо заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

В начале декабря президент Вучич заявил, что верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас в ходе переговоров заявила о необходимости присоединения Белграда к санкциям против России.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.