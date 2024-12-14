Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич договорился с Фицо о поездке на парад Победы в Москву

Вучич заявил, что уже договорился с Фицо поехать в Москву на парад Победы 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем намерении вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года. Данная информация была озвучена им в эфире телеканала TV Informer.

«Девятого мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — отметил Вучич.

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого Роберт Фицо заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

В начале декабря президент Вучич заявил, что верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас в ходе переговоров заявила о необходимости присоединения Белграда к санкциям против России.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами