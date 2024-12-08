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Премьер Словакии: без СССР никогда бы не был побежден Гитлер

Премьер Словакии Фицо подчеркнул решающий вклад СССР в победу над фашизмом

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо во время программы «Субботние диалоги» STVR заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

«Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», — сказал политик.

Он добавил, что свобода в республику пришла с востока и он отправится к Москву на празднование 80-летия Победы, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям.

Фицо не в первый раз высказывается в таком ключе. 1 декабря он разместил пост с почти идентичной информацией в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом политик отметил, что из-за своего решения посетить Москву в мае он подвергся нападкам со стороны оппозиции.

«Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда ему следует, а куда не следует ездить» —, заявил Фицо.

27 ноября премьер Словакии принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году.

Ранее в Москве представили официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

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