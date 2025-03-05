Кулеба оценил ссору Трампа и Зеленского

Кулеба заявил, что Трамп готов на любую эскалацию ради мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп готов на любую эскалацию, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на предложенную им сделку по урегулированию конфликта с РФ. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет издание «Страна.ua».

Дипломат отметил, что американский лидер хочет показать всему миру «свое величие». По этой причине он стремится как можно скорее достичь договоренностей о прекращении огня.

«Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины», — добавил Кулеба.

При этом, по мнению бывшего министра, президент РФ Владимир Путин пытается добиться того, чтобы его американский коллега считал «главной проблемой» именно украинского лидера.

28 февраля Трамп и Зеленский провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, в ходе беседы президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неуважении к его стране.

Впоследствии американская администрация приняла решение приостановить всю военную помощь Украине. Как объяснили в Белом доме, этот шаг связан с необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

24 февраля Путин выразил уверенность, что Зеленский откладывает начало переговоров с РФ, так как они могут потребовать отмены военного положения на Украине. В таком случае местным властям придется провести выборы главы государства, которые должны были состояться еще в марте 2024 года.

Ранее Зеленский заявил о готовности работать под «сильным руководством» Трампа.