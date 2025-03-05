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Медведев в посте семь раз оскорбил украинского президента и лидеров стран ЕС

Медведев семь раз оскорбил Зеленского и Европу в одном посте
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев семь раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в одном посте. Его политик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, Медведев назвал Зеленского «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Лидеров стран Евросоюза российский политик квалифицировал как «убогих европейских покровителей», а Европу окрестил «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». Кроме того, он назвал геополитическое пространство «фригидной Европой».

Также Медведев заявил, что в Европе зреет «настоящий антитрамповский заговор». Он уточнил, что последствия заговора могут быть «вполне непредсказуемыми», вплоть до кризиса внутри Североатлантического альянса.

До этого Медведев говорил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Ранее эксперт оценил вероятность ухода Зеленского.

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