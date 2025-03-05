Медведев раскритиковал планы Франции и Британии по урегулированию на Украине

Медведев: планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине нереализуемы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.

В своем сообщении Медведев назвал прошедший саммит в Лондоне пустышкой, поскольку, по его мнению, европейским политикам нужно было как можно быстрее нарисовать «европлан» завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания. Медведев считает, что предлагаемое Макроном и Стармером «перемирие» является попыткой дать Украине передышку.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

5 марта британская газета Daily Mail сообщила, что Стармер и Макрон готовы оправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Стармер заявил, что Украину продолжат вооружать «после установления мира».