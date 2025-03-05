Эксперт оценил вероятность ухода Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский может уйти со своего поста, не исключено, что к этому его призывают союзники Киева из Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Такой сценарий возможен», — считает аналитик.

По словам Маркова, украинский лидер «устал», поскольку в течение трех лет он находится «в состоянии колоссального стресса». Кроме того, его популярность снизилась, а США открыто выступают против украинского лидера.

При этом лидеры европейских стран продолжают поддержку Киева, напомнил политолог, однако он не стал исключать, что в частных разговорах Зеленскому в ЕС также советуют уйти в отставку.

4 марта американский предприниматель Илон Маск призвал Зеленского подать в отставку и таким образом получить амнистию. Бизнесмен считает, что Зеленскому следует принять такое решение «в обмен на мирный переход к демократии на Украине». Таким образом Маск прокомментировал пост в соцсети о том, что при завершении вооруженного конфликта на Украине завершится и президентство Зеленского.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее депутат ГД прокомментировал предложение Маска Зеленскому покинуть Украину.