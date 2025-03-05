Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице Вконтакте заявил, что в Европе зреет «настоящий антитрамповский заговор».

«В Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор», — поделился Медведев.

Он уточнил, что последствия заговора могут быть «вполне непредсказуемыми», вплоть до кризиса внутри Североатлантического альянса.

До этого Медевдев заявлял, что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

5 марта британская газета Daily Mail сообщила, что Стармер и Макрон готовы оправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине.

Ранее эксперт оценил вероятность ухода Зеленского.