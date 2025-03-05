В Кремле анонсировали встречу Путина с избранным президентом Абхазии

Песков: во второй половине дня ожидается встреча Путина с Гунбой в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в среду может принять в Кремле избранного президента Абхазии Бадру Гунбу.

По словам пресс-секретаря, встреча ожидается во второй половине дня.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

3 марта Гунба заявил, что одним из главных направлений его работы станет наращивание взаимодействия с Россией. Путин в свою очередь поздравил политика по случаю его избрания президентом Абхазии.

Российский лидер отметил, что победа на выборах, которые прошли в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития республики.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией.