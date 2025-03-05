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В Киеве оценили шансы на примирение Украины и США

Telegraph: в Британии и на Украине нет уверенности, что Киев помирится с США
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Mariam Zuhaib/AP

В Великобритании и на Украине нет уверенности в том, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского помириться с американским президентом после перепалки с ним в Белом доме будет успешной. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Как отмечается в материале, во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским и дал ему рекомендации о том, что хотел бы услышать Белый дом после перепалки американского и украинского лидеров.

Газета пишет, что украинский лидер «смягчился» после беседы со Стармером, однако письма Зеленского президенту США недостаточно для возвращения США за стол переговоров с Зеленским, считают в Лондоне.

По словам неназванного украинского дипломата, вероятность того, что Штаты вернутся к соглашению с Зеленским, составляет 50%.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.

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