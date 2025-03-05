Кличко: проведение выборов на Украине до конца конфликта разрушит ее изнутри

Проведение выборов президента на Украине до достижения мира разрушит страну изнутри. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Repubblica.

При этом он отметил, что новые выборы нужны.

«Их проведение во время войны может разрушить нашу страну изнутри», — сказал Кличко, отвечая на вопрос о том, является ли действующий глава государства Владимир Зеленский диктатором.

Мэр добавил, что он не согласен с правительством Украины по многим вопросам, так как «в каждой демократии процесс должен строиться снизу вверх, а не наоборот», а также отметил, что ему не нравятся условия США по редкоземельным металлам.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы нового главы государства в 2024 году отменили из-за военного положения в стране.

В феврале российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Дмитрий Медведев призвал «усыпить» Зеленского.