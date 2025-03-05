Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку скандально известного журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах гробы французских военнослужащих с надписью «Новая униформа французских солдат на Украине». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и в наши дни.

28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что открытый отказ ЕС в самом начале украинского конфликта от возможности размещения европейских военнослужащих на Украине было ошибкой.

Несколькими днями ранее Макрон посетил Белый дом, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Британская газета The Guardian писала, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию Вашингтона по конфликту на Украине.

Позднее США вовсе приостановили военную помощь Украине.

Ранее Макрон призвал Европу избавиться от «вассальной зависимости» от США.