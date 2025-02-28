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Макрон призвал Европу избавиться от «вассальной зависимости» от США

Макрон призвал Европу избавиться от счастливой вассальной зависимости от США
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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу отказаться от «счастливой вассальной зависимости» от Соединенных Штатов на фоне непредсказуемой внешней политики новой администрации США. Об этом пишет BFMTV.

Находясь с двухдневным государственным визитом в Португалии, Макрон призвал европейцев «открыть вкус к риску, амбициям и власти». Континент должен быть более сплоченным и сильным, чем когда-либо.

«Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: «Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину», – сказал Макрон уточнив, что ответ кроется «не в покорности».

По его словам, «европейцы могут быть убеждены в одном: они должны быть едиными и сильными как никогда».

До этого немецкое издание RND писало, что Эммануэль Макрон берет на себя руководящую роль в Евросоюзе, но у его дипломатических усилий есть проблема связанная с тем, что они не приносят результатов.

Ранее в ЕС назвали лучшую гарантию безопасности для Украины.

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