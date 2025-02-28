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Макрон указал на ошибку Европы в начале конфликта на Украине

Макрон назвал ошибкой отказ Европы от возможности размещения войск на Украине
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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения военнослужащих на Украине является ошибкой. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было – «никаких войск никогда на Украине», — сказал он.

Также Макрон заявил, что покинул Соединенные Штаты после государственного визита почти без надежды на прогресс в переговорах по проблеме пошлин США на товары из Европейского союза.

24 февраля Макрон посетил Белый дом. Визит президента Франции в США во многом был посвящен обсуждению урегулирования конфликта на Украине.

Британская газета The Guardian выразила мнение, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию американского лидера по конфликту на Украине.

Ранее Макрон призвал Европу избавиться от «вассальной зависимости» от США.

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