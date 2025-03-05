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Украина разыгрывает футболки с цитатой Зеленского, сказанной при ссоре в Белом доме

Hill: Украина разыгрывает футболки с цитатой Зеленского при ссоре в Белом доме
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Brian Snyder/Reuters

На Украине начали разыгрывать футболки с цитатой украинского лидера Владимира Зеленского, сказанной им во время перепалки с американским президентом в Белом доме 28 февраля. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Украинское правительство начало кампанию по сбору средств на футболках, стремясь извлечь выгоду из печально известной встречи президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете», — говорится в сообщении издания.

The Hill напоминает, что один из журналистов спросил украинского лидера, почему он не надевает официальный костюм на встречи высокого уровня.

Отмечается, что спонсируемая украинским государством платформа United24, которая собирает средства на ВСУ, разыгрывает 100 футболок с ответом Зеленского: «Я надену костюм, когда война закончится».

В розыгрыше могут принять участие все желающие, пожертвовавшие 24 доллара и более «на оборону Киева», пишет издание.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.

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