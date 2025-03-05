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Макрон анонсировал обращение к нации по мировым проблемам

Макрон анонсировал обращение к нации на фоне серьезных мировых проблем
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в 20:00 (22:00 по мск) обратится к нации. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

«‎Мои дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал французский лидер.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции готовы отправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы представить план урегулирования конфликта на Украине.

Белый дом, отмечается в сообщении газеты Daily Mail, был возмущен словами президента Зеленского, сделанными ранее, о том, что соглашение о прекращении войны «еще очень, очень далеко».

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Президент РФ отметил, что Зеленский уклоняется от этих переговоров, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А отмена военного положения вызовет необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Макрон пригласил Орбана обсудить Украину перед саммитом ЕС по обороне.

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