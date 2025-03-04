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Макрон пригласил Орбана обсудить Украину перед саммитом ЕС по обороне

Telex: Макрон пригласил Орбана обсудить Украину перед оборонным саммитом ЕС
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры по поводу конфликта между Украиной и Россией перед большим саммитом Евросоюза по вопросам обороны. Об этом пишет Telex.

«Премьер-министр Виктор Орбан проведет в среду в Париже переговоры с президентом Франции по приглашению Эммануэля Макрона. <…> Главной темой встречи станет конфликт России и Украины», — говорится в тексте.

В материале напоминается, что в прошедшее воскресенье многие лидеры стран Европы собрались в Лондоне для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности ЕС. Премьер Венгрии на встрече не присутствовал.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро. Она отправила письмо лидерам 27 стран Европейского союза, в котором представила свой план перевооружения, он будет обсуждаться на экстренном саммите сообщества 6 марта.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

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