Пресс-секретарь опроверг информацию о письмах Зеленского Трампу

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в ответ на запрос украинского издания Liga.net сообщил, что Зеленский не писал писем президенту США Дональду Трампу.

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — пояснил Никифоров.

До этого Трамп сообщил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву.