Трамп получил письмо от Зеленского с важным посланием по Украине

Президент США Дональд Трамп получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине. Об этом Трамп сообщил в рамках выступления перед обеими палатами конгресса США, передает РИА Новости.

«Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.