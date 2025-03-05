США получили от России «убедительные сигналы» о готовности к миру на Украине

Трамп: США получили от России убедительные сигналы о готовности к миру

Соединенные Штаты получили убедительные сигналы от России о готовности к мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом в рамках выступления перед обеими палатами конгресса США заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру», — подчеркнул глава государства.

По словам американского президента, необходимо остановить украинский конфликт, а для этого нужно «говорить с обеими сторонами».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Раде назвали предательством решение США остановить военную помощь Киеву.