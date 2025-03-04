В Раде назвали предательством решение США остановить военную помощь Киеву

Приостановка военной помощи США Киеву стала для Украины своего рода «Перл-Харбором». Об этом в интервью The New York Times заявил Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

«Для нас это стало своего рода политическим Перл-Харбором», — отметил Мережко.

Он добавил, что приостановка военной помощи со стороны США воспринимается как одно из самых страшных предательств.

Как сообщает газета, после объявления о приостановке помощи на Украине «раздавались крики о предательстве».

«Однако, помимо гнева, преобладало чувство печали и неверия», — говорится в публикации.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина ищет замену системам Starlink.