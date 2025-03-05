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Трамп заявил о готовности США принять Гренландию в свой состав

Трамп: США готовы принять Гренландию в свой состав
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Соединенные Штаты готовы принять в свой состав Гренландию, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция выступления главы государства перед конгрессом ведется на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что Вашингтон полностью поддерживает право народа Гренландии определить свое будущее, и если гренландцы захотят, то США «с радостью» примут их в свой состав. По его словам, для достижения этого результата ведется работа со всеми заинтересованными сторонами.

Президент подчеркнул, что США рассматривают Гренландию как территорию, имеющую стратегически важное значение не только для национальной, но и для международной безопасности, и готовы вкладывать средства в ее развитие. По словам Трампа, Америка сделает жителей острова богатыми и поднимет регион на такие высоты, о которых гренландцы даже не мечтали.

Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат Гренландию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы Белого дома в конгрессе.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее в ЕС дали понять Трампу, что не отдадут Гренландию США.

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