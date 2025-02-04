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В ЕС дали понять Трампу, что не отдадут Гренландию США

Politico: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Лидеры стран Евросоюза в рамках неформального саммита, посвященного обороне, дали понять, что не уступят Гренландию президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет газета Politico.

«Встреча европейских лидеров в понедельник, посвященная укреплению обороны..., в итоге оказалась в основном посвящена Америке <...> Лидеры ЕС дали понять, что не уступят требованию Трампа захватить Гренландию», — говорится в публикации.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил альянсу обеспечить безопасность острова посредством возможного размещения там войск. Его слова стали ответом на высказывания государственного секретаря США Марко Рубио, который заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию якобы из-за возможных попыток Китая захватить эту территорию.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила расширения присутствия США в Гренландии «в целях защиты острова».

Ранее на Западе обеспокоились, что Трамп действительно захватит Канаду и Гренландию.

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