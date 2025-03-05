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Трамп высказался о политических преследованиях в США

Трамп заявил, что покончил с произволом правительства США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации его предшественника Джо Байдена. Трансляция идет на сайте палаты представителей.

«Мы покончили с применяемым в качестве оружия правительством, при котором, например, действующий президент вправе жестоко преследовать своего политического оппонента вроде меня. И чем это обернулось?» — сказал американский лидер.

Он также отметил, что смог «покончить с государственной цензурой и восстановить свободу слова» в Соединенных Штатах.

Выступление главы Белого дома в конгрессе, онлайн-трансляцию которого ведет «Газета.Ru», с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Одним из наиболее активных зачинщиков перепалки был член палаты представителей от Демократической партии США Эл Грин. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.

До этого президент России Владимир Путин назвал Трампа мужественным человеком.

Ранее Трамп заявил о начале «золотого века» Америки.

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