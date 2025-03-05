Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охранники конгресса вывели из зала пытавшегося прервать Трампа конгрессмена-демократа

Охрана конгресса удалила из зала прерывавшего Трампа конгрессмена Грина
close
Win McNamee - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Охрана конгресса США вывела из зала конгрессмена-демократа Эла Грина за попытку прервать выступление президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Во время речи Трампа, который говорил о своей убедительной победе на президентских выборах в ноябре прошлого года, Грин, представляющий в нижней палате конгресса Техас, встал и выкрикнул: «У вас нет мандата!» После этого конгрессмены-республиканцы вскочили со своих мест и начали громко поддерживать Трампа.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон приказал охране вывести возмутителя спокойствия из зала.

Грин позже заявил журналистам, что он не знает, вызовут ли его действия какие-либо последствия. При этом конгрессмен подчеркнул, что его демарш нужен для того, чтобы американцы видели людей, собирающихся противостоять Трампу.

5 марта Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента США.

В ноябре Путин назвал Трампа мужественным человеком.

Ранее Трамп заявил о своем божественном спасении ради величия Америки.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами