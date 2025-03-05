Охранники конгресса вывели из зала пытавшегося прервать Трампа конгрессмена-демократа

Охрана конгресса США вывела из зала конгрессмена-демократа Эла Грина за попытку прервать выступление президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Во время речи Трампа, который говорил о своей убедительной победе на президентских выборах в ноябре прошлого года, Грин, представляющий в нижней палате конгресса Техас, встал и выкрикнул: «У вас нет мандата!» После этого конгрессмены-республиканцы вскочили со своих мест и начали громко поддерживать Трампа.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон приказал охране вывести возмутителя спокойствия из зала.

Грин позже заявил журналистам, что он не знает, вызовут ли его действия какие-либо последствия. При этом конгрессмен подчеркнул, что его демарш нужен для того, чтобы американцы видели людей, собирающихся противостоять Трампу.

5 марта Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента США.

В ноябре Путин назвал Трампа мужественным человеком.

Ранее Трамп заявил о своем божественном спасении ради величия Америки.