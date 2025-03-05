Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано на странице последнего в социальной сети X.
По словам Лукашенко, российский лидер не считает использование такой крайней меры необходимым.
18 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».
Подчеркивается, что положения новой ядерной доктрины в полном объеме касаются ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.
19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.
Ранее Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России.