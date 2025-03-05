Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию

Лукашенко заявил, что Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано на странице последнего в социальной сети X.

По словам Лукашенко, российский лидер не считает использование такой крайней меры необходимым.

18 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что положения новой ядерной доктрины в полном объеме касаются ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России.