Трамп заявил, что поставил рекорд по «восстановлению здравого смысла»

Президент США Дональд Трамп подписал около 100 указов, что стало рекордом по «восстановлению здравого смысла» в стране. Об этом он заявил во время выступления перед конгрессом, трансляция ведется на сайте Белого дома.

«За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что является рекордом по восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране», — сказал Трамп.

Он также рассказал, что отдал распоряжение, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых должны быть отменены. Целью этого он назвал «освобождение» американской экономики.

Ожидается, что во время своего выступления президент США сделает важные заявления о судьбе страны, а также будет принято «историческое решение» по расширению добычи редкоземельных металлов.

В феврале Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.