ГА ООН приняла резолюцию России о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Россией и рядом стран, в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает проведение специального заседания в мае 2025 года и призывает государства отмечать 8 — 9 мая как дни памяти жертв конфликта.

Резолюция, разработанная совместно с Китаем, Ираном, Сербией и странами СНГ, была принята консенсусом.

«Важно сохранить память о тех, кто сражался против нацизма, и не допустить искажения истории. Этот документ напоминает миру о необходимости предотвращать конфликты и уважать суверенитет государств», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя .

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян сообщил, что Россия ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве.

10 февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в ВОВ. 5 февраля стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на параде в Москве.

Ранее в Молдавии провели флешмоб в защиту песни «Катюша».