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Зеленский поблагодарил Трампа за «Джавелины»

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку «Джавелинов» во время первого срока
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin во время первого президентского срока. Об этом украинский лидер сообщил в социальной сети X.

«Мы действительно ценим все, что сделала Америка, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. И мы помним момент, который все изменил, когда президент Трамп предоставил Украине «Джавелины». Мы благодарны за это», — написал президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина готова работать с США, чтобы приблизить процесс заключения мирного соглашения с РФ. При этом украинский лидер выразил сожаление по поводу скандальной встречи с Трампом 28 февраля.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.

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