В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к переговорам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Готов — это хорошо. Это позитивно», — прокомментировал Песков.

Владимир Зеленский в своем заявлении в социальной сети X утверждает, что Украина ценит все, что сделали Соединенные Штаты, а также украинские власти помнят, что именно во время первого президентского срока Трампа Вашингтон передал Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Он также добавил, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

3 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял во внимание инцидент между Зеленским и Трампом в Белом доме.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.