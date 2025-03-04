Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к переговорам

Песков положительно оценил заявление Зеленского о готовности к переговорам
close
Brian Snyder/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Об этом Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Готов — это хорошо. Это позитивно», — прокомментировал Песков.

Владимир Зеленский в своем заявлении в социальной сети X утверждает, что Украина ценит все, что сделали Соединенные Штаты, а также украинские власти помнят, что именно во время первого президентского срока Трампа Вашингтон передал Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Он также добавил, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

3 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял во внимание инцидент между Зеленским и Трампом в Белом доме.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами