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Маск прокомментировал слова Зеленского о готовности к миру

Маск призвал следить за действиями Зеленского после слов о готовности к миру
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Nathan Howard/Reuters

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск призвал посмотреть, какие действия последуют за заявлением украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к миру. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что «важны действия, а не слова».

«Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место», – написал Маск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под сильным руководством Америки для достижения мира.

Политик также заявил, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море. Украина готова пойти на эти условия, если Россия сделает тоже самое, указал Зеленский.

Ранее спикер Джонсон высказался об остановке помощи Украине.

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