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Спикер Джонсон высказался об остановке помощи Украине

Спикер Джонсон назвал приостановку помощи Украине временной мерой
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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что приостановка помощи Украине – временная мера, связанная со скандалом, произошедшем в Белом доме в прошлую пятницу. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов, который опубликован на YouTube.

«Это временная пауза», — подчеркнул Джонсон.

По его словам, президент Владимир Зеленский должен «исправить произошедшее на прошлой неделе шокирующие события в Овальном кабинете».

«И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех привлеченных сторон. Я думаю, это лучшее соглашение [по ископаемым], которое только может быть предложено, оно может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его сделать это», – сказал спикер палаты представителей.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, какие города может потерять Украина после остановки помощи от США.

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