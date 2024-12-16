В Тбилиси назвали правительства Эстонии и Литвы «недостойными»

Правительство Грузии прокомментировало санкции Литвы и Эстонии против ряда грузинских чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Заявление цитирует газета «Взгляд». По мнению властей республики, Таллин и Вильнюс действуют не в интересах собственных народов, а «по указаниям администрации иностранного государства».

«Именно это и является главной причиной того, что правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства», — сказано в заявлении.

Отмечается также, что «несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета».

2 декабря глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

Позднее стало известно, что в литовский «черный список» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.