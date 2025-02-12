Премьер Грузии заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии

Премьер Грузии Кобахидзе: Литва и Эстония не суверенны, они действуют по указке

Литва и Эстония не являются суверенными странами. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого передает ТАСС.

«Литва и Эстония не обладают суверенитетом и действуют по указаниям, как радикальная оппозиция в Грузии. Тем не менее, с учетом нашей многолетней дружбы с эстонским народом, мы продолжим поддерживать односторонние отношения с этой страной», — заявил Кобахидзе.

Он также отметил, что обе страны в декабре 2024 года ввели санкции против Грузии, ссылаясь на якобы ухудшение ситуации с демократией и правами человека в стране.

12 февраля экс-глава МИД Литвы Габрэлюс Ландсбергис заявил, что Грузия, родина Иосифа Сталина, в настоящее время сталкивается с процессами, которые можно охарактеризовать как сталинизация. Так он прокомментировал ужесточение законов, касающихся проведения митингов в Грузии.

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии обвинили главу МИД Эстонии в дискредитации Тбилиси.