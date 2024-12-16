Правительство Грузии упрекнуло страны Балтии в «советском менталитете»

Правительство Грузии после введения властями Литвы и Эстонии санкций против ряда чиновников, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выпустило заявление, в котором упрекнуло эти страны в том, что они «не смогли избавиться от советского менталитета». Об этом пишет портал NewsGeorgia.

В правительстве Грузии подчеркнули, что Эстония и Литва – государства, обладающие «наиболее ограниченным суверенитетом в ЕС и правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату администрации иностранного государства».

В заявлении также отмечается, что «несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии не смогли избавиться от советского менталитета».

В Грузии отметили, что «имеют право и возможность принять меры против антигрузинского решения» правительств двух стран, однако «из уважения к литовскому и эстонскому народам» не считают целесообразными ответные действия.

2 декабря глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

Позднее стало известно, что в литовский «черный список» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств.

Ранее в Совфеде заявили, что Зурабишвили готовит политическую провокацию.