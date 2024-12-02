Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Государства Прибалтики введут санкции против организаторов подавления протестов в Грузии

Ландсбергис: Прибалтика введет санкции против подавляющих протесты в Грузии

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Латвия, Литва и Эстония введут персональные санкции в отношении организаторов подавления протестов в Грузии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, прибалтийские государства договорились о применении национальных санкций против лиц, которые подавляют «справедливые протесты» в Грузии.

Ландсбергис подчеркнул, что в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

1 декабря министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с призывом убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами