Государства Прибалтики введут санкции против организаторов подавления протестов в Грузии

Латвия, Литва и Эстония введут персональные санкции в отношении организаторов подавления протестов в Грузии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, прибалтийские государства договорились о применении национальных санкций против лиц, которые подавляют «справедливые протесты» в Грузии.

Ландсбергис подчеркнул, что в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

1 декабря министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с призывом убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.