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В Грузии предрекли отставку Зеленского и ряда европейских лидеров

Политик Николеишвили спрогнозировал отставку Зеленского и ряда политиков ЕС
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Wolfgang Rattay/Reuters

Заморозка американской военной помощи Украине повлечет за собой тяжелые последствия для лидера страны Владимира Зеленского и некоторых европейских политиков. Такое мнение высказал экс-начальник Генштаба Грузии, один из основателей движения «Единая нейтральная Грузия» Леван Николеишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Теперь США не только приостановят военную помощь Украине, но и, возможно, перестанут обеспечивать разведывательной информацией», — отметил политик.

Он допустил, что США смогут «положить конец» боевым действиям, однако это будет «стоить головы» Зеленскому и некоторым «политикам-авантюристам» в Европе.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры президентов США и Украины, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа переросла в словесную перепалку.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тем временем объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет.

Ранее в Евросоюзе заявили о планах начать производство оружия для Украины.

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