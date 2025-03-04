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В Евросоюзе заявили о планах начать производство оружия для Украины

Фон дер Ляйен: ЕК намерена привлечь €150 млрд для производства оружия для ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейская комиссия намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов для производства средств противовоздушной обороны в странах Евросоюза и оружия для Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе, передает ТАСС.

Глава ЕК сообщила, что отправила письмо лидерам 27 стран Европейского союза, в котором представила свой план перевооружения ЕС с бюджетом €800 млрд. Этот план будет обсуждаться на экстренном саммите сообщества 6 марта.

План состоит из пяти пунктов. Помимо оказания военной помощи Украине, странам ЕС предлагается повысить текущие расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.

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