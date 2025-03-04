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Премьер Мьянмы поддержал политику РФ и специальную военную операцию

Премьер Мьянмы Хлайн на встрече с Путиным поддержал СВО: победа будет за Россией

Мьянма поддерживает политику России и специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Мин Аун Хлайн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Победа будет за Россией», — сказал премьер.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во вторник большая часть рабочего дня Путина будет посвящена российско-мьянманским отношениям. Российский лидер планирует подписать с Хлайном документы о сотрудничестве между РФ и Мьянмой.

4 марта Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о планах открыть в России два генеральных консульства Мьянмы, чтобы улучшить дипломатические отношения между двумя странами. Он также призвал открыть генконсульство РФ в мьянмском городе Мандалай.

О визите председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьера страны и старшего генерала Мин Аунг Хлайна стало известно 28 февраля. Он прилетел в Москву по приглашению российского президента.

Ранее Мьянма попала в рейтинг самых опасных мест в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

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