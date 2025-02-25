Названы самые опасные места в Азии, куда не стоит ездить россиянам

Спрос россиян на отдых в Азии в последние годы стабильно растет. Рекордные темпы роста демонстрируют Китай и Южная Корея, стабильно популярны Таиланд, Вьетнам и Филиппины. В целом интерес к Юго-Восточной и Восточной Азии за год увеличился более чем в 1,5 раза. Но не вся Азия одинаково гостеприимна и безопасна – об этом стоит помнить путешественникам, которые не любят «массовый» отдых, предпочитая менее изведанные направления. О том, куда не стоит ехать, «Газете.Ru» рассказала экс-дипломат, китаист с 20-летним опытом жизни и работы в регионе, переводчик Ксения Разова.

Первое место в антирейтинге занимает Мьянма.

«Еще 10 лет назад здесь было относительно безопасно, но после военного переворота 2021 года в стране неспокойно. Да, в стране есть представительства иностранных государств, в том числе посольство России, но гарантировать безопасность туристам они не могут, поэтому многие предостерегают своих граждан от поездок. Если все же рискнули ехать, соблюдайте все комендантские часы, учитывайте местные обычаи. Нарушение правил военного положения карается очень строго», — предупреждает Разова.

Вторая локация — остров Минданао. С одной стороны – одно из самых красивых мест на Филиппинах. С другой – вот уже более 60 лет здесь чрезвычайно опасно из-за вооруженных конфликтов между семьями влиятельных политиков и центральным правительством – с одной стороны и исламскими повстанческими группировками – с другой.

«На острове пока не зафиксировано случаев нападения на туристов, но правительства многих стран настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения этого второго по величине острова Филиппин», — говорит эксперт.

Третье место — некоторые провинции Таиланда. По данным за 2024 год, Таиланд посетили 1,745 млн россиян. При этом он занимает десятое место в рейтинге самых опасных стран Азии. В частности, речь идет о южных провинциях Таиланда – Яла, Наратхиват и Паттани.

«Эти провинции находятся в состоянии военного положения, — объясняет Разова. — Большая часть населения здесь – мусульмане, а сепаратистские группировки уже более 15 лет ведут вооруженную борьбу против правительства, и конфликт становится все более ожесточенным».

По словам эксперта, за последние 12 лет этот конфликт унес жизни более 6 тысяч человек, а с началом боевых действий в регионе резко возросло число случаев торговли людьми. Так что Южный Таиланд – это зона повышенного риска.

Четвертое место — Тибет. Это место, куда многие отправляются в поисках просветления, гармонии и ответов на вечные вопросы. Но эксперт предупреждает, что Тибет может стать весьма опасным местом для тех, кто считает его своего рода Диснейлендом для духовных исканий. Она отметила, что люди оттуда могут вернуться с измененным сознанием.

«Не стоит забывать и о том, что в тибетских монастырях до сих пор живы отголоски древнего шаманизма. Это может быть непростым испытанием для неподготовленного сознания. Медитации в высокогорных храмах, молитвы в пещерах отшельников, ритуалы с подношениями духам – все это может вызывать сильные эмоциональные переживания, а у особо восприимчивых людей – даже галлюцинации. Разреженный воздух и недостаток кислорода, конечно, тоже играют свою роль», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали, где выгодно отдохнуть весной в России.